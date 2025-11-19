Названы сроки сдачи проблемных долгостроев на Перелета в Омске

Многоэтажки возводят с 2014 года.

omskinform.ru

Долгожданное разрешение ситуации с двумя проблемными многоэтажными домами № 1 и 2 на улице Перелета близится к завершению. По информации министра строительства и архитектуры Омской области Александра Рашко, эти объекты, строительство которых началось еще в 2014 году, планируется ввести в эксплуатацию уже в этом месяце.

Об этом министр сообщил на личной странице губернатора Виталия Хоценко. Рашко уточнил, что перед этим этапом дома пройдут проверку Государственного строительного надзора. Так, инспекция дома № 1 уже должна была начаться несколько дней назад, а контроль за домом № 2 запланирован с 24 ноября по 5 декабря.

– Если в ходе проверки будут зафиксированы недостатки, то будет выдано предписание об их устранении, – отметил Рашко.

Напомним, изначально две многоэтажки на Перелета должны были быть сданы в эксплуатацию в четвертом квартале 2016 года. Однако сроки постоянно сдвигались. Проектом занималась «Красноярская промышленная компания», зарегистрированная в Омске. Осенью 2016 года, после проверок Госстройнадзора, ситуацией заинтересовалась прокуратура. В то же время «Красноярская промышленная компания» инициировала судебный процесс против своего генерального подрядчика «ДомСтройОмска», требуя 23 млн рублей. В 2022 году самого застройщика признали банкротом.