Омский «взрывной» грабитель не успел украсть 12 миллионов

Обвиняемый собирал самодельные взрывные устройства из газовых баллонов и полимерных шлангов.

omskinform.ru

В Советском районном суде Омска прошли прения по делу 41-летнего местного жителя. Гособвинитель напомнил, что мужчину обвиняют в незаконном изготовлении взрывчатых веществ и самодельных устройств, а также в попытках грабежа и кражи. Ему вменяются ч. 1 ст. 223.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30 п. «в», «д» ч. 3 ст. 161 и ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Следствие установило, что с ноября 2022-го по апрель 2024 года обвиняемый собирал самодельные взрывные устройства из газовых баллонов и полимерных шлангов и как минимум пять раз пытался использовать их для подрыва банкоматов на первых этажах жилых домов с целью хищения денежных средств.

По версии следствия, мужчина тщательно готовился к кражам: изучал, насколько людными бывают помещения с банкоматами, и использовал маскировку – маску, камуфляж и перчатки. Однако каждый раз срабатывание сигнализации заставляло его покидать место преступления. В общей сложности он рассчитывал похитить более 12 миллионов рублей, находившихся в банкоматах в моменты покушений.

Обвиняемый признал вину частично, отрицая свою причастность к изготовлению взрывных устройств и факт открытого хищения.

В прениях прокурор предложил назначить ему 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф 400 тысяч рублей и последующее ограничение свободы на 1 год и 2 месяца.

Окончательное слово подсудимого будет заслушано на следующем заседании суда 20 ноября 2025 года.