Омские пенсионеры не доживают до выплат

В случае смерти пенсия уходит близким родственникам.

С начала этого года в Омской области более 1,5 тысячи правопреемников получили пенсионные накопления своих близких. Как сообщили в отделении СФР по Омской области, на эти цели было направлено свыше 56,6 млн рублей.

В отделении объяснили, что, если человек умирает до назначения ему пенсионных накоплений, эти средства могут перейти к его правопреемникам.

– Если человек уходит из жизни до назначения ему выплаты из средств пенсионных накоплений, то они могут быть выплачены его правопреемникам. Определить, кто унаследует пенсионные накопления, гражданин может заранее, – рассказали в соцфонде.

Если завещание отсутствует, пенсионные накопления распределяются между родственниками первой очереди (дети, супруги, родители) или второй очереди (братья, сестры, бабушка, дедушка, внуки).

Также в СФР отметили, что для получения средств родственники умершего должны обратиться в отделение СФР не позднее 6 месяцев со дня смерти близкого человека. Сделать это можно как лично, так и через портал «Госуслуги», заверив документы электронной подписью нотариуса. Если срок пропущен, восстановление возможно через суд.

Размер выплаты зависит от суммы накопленных страховых взносов за всю трудовую деятельность гражданина.

