Предпринимательница собралась строить в Омске трехэтажный торговый объект

Он расположится рядом с администрацией Кировского округа.

omskinform.ru

Департамент архитектуры и градостроительства Омска разрешил разработку проекта планировки территории на Левом берегу, где в перспективе могут появиться новые торговые и досуговые объекты. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте администрации Омска.

Согласно документу, индивидуальному предпринимателю Елене Тычинской разрешено подготовить документацию для внесения изменений в существующую проектировку в границах улиц Граничной, Мельничной, 1-й Казахстанской и 8-й Кировской, а также левого берега Иртыша. Отметим, что проектируемая зона расположена рядом с администрацией Кировского округа.

Так, на участке появится торгово-развлекательный объект общей площадью 11 тыс. кв. метров. Новое здание будет трехэтажным. Что именно будет построено на участке, в документации не указано.

Документация должна быть подготовлена до 31 декабря 2025 года. После утверждения документации начнется реализация проектов строительства.