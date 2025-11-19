Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Из-за непроглядного тумана в Омске задержали почти все утренние рейсы

Пострадали внутренние и один международный рейс.

Сегодня, 19 ноября, в Омском аэропорту сообщили, что из-за ночного тумана были задержаны шесть рейсов из девяти. Видимость в условиях тумана составила 300 метров.

– Из-за неблагоприятных метеоусловий Омска (туман в ночные часы, видимость 300 метров) рейсы задерживаются на прилет и вылет, – рассказали в пресс-службе аэропорта.

  • Так, не пор расписанию полетят самолеты, вылет которых был назначен позже 7:05:
  • Борт в авиакомпании «Победа» следующий в Москву (Шереметьево);
  • Борт в авиакомпании «Аэрофлот», следующий в Москву (Шереметьево);
  • Борт в авиакомпании «Икар», следующий в Казань;
  • Борт в авиакомпании «QAZAQ AIR», следующий в Москву (Нур-Султан);
  • Борт в авиакомпании «Северный ветер», следующий в Санкт-Петербург (Пулково);
  • Борт в авиакомпании «Северный ветер», следующий в Шарм-Эль-Шейх.

Согласно онлайн-табло Омского аэропорта, с 13:00 туман рассеется и самолеты продолжат летать по расписанию.

·Общество

Из-за непроглядного тумана в Омске задержали почти все утренние рейсы

Пострадали внутренние и один международный рейс.

Сегодня, 19 ноября, в Омском аэропорту сообщили, что из-за ночного тумана были задержаны шесть рейсов из девяти. Видимость в условиях тумана составила 300 метров.

– Из-за неблагоприятных метеоусловий Омска (туман в ночные часы, видимость 300 метров) рейсы задерживаются на прилет и вылет, – рассказали в пресс-службе аэропорта.

  • Так, не пор расписанию полетят самолеты, вылет которых был назначен позже 7:05:
  • Борт в авиакомпании «Победа» следующий в Москву (Шереметьево);
  • Борт в авиакомпании «Аэрофлот», следующий в Москву (Шереметьево);
  • Борт в авиакомпании «Икар», следующий в Казань;
  • Борт в авиакомпании «QAZAQ AIR», следующий в Москву (Нур-Султан);
  • Борт в авиакомпании «Северный ветер», следующий в Санкт-Петербург (Пулково);
  • Борт в авиакомпании «Северный ветер», следующий в Шарм-Эль-Шейх.

Согласно онлайн-табло Омского аэропорта, с 13:00 туман рассеется и самолеты продолжат летать по расписанию.