Стоматолог рассказала об опасных «тревожных сигналах» во рту

Стоматолог рассказала о «тревожных сигналах» во рту. Белый налет, язвочки, кровотечение и подвижность зубов могут свидетельствовать не только о недостаточной гигиене полости рта, но и о наличии заболеваний, предупреждает врач-стоматолог и пародонтолог и эксперт компании REVIXAN Анастасия Кардакова.

Нормальным считается тонкий слой налета на языке утром, вызванный остатками пищи или сухостью ротовой полости. Однако плотный, творожистый налет, сопровождающийся жжением и неприятным запахом, может говорить о наличии грибковой инфекции, такой как оральный кандидоз.

– При попытке снять налет, он частично уходит, а под ним – воспаленная поверхность. Важно не чистить язык до крови, а показаться врачу, – объяснила Кардакова в беседе с «Известиями».

Появление язвочек чаще всего обусловлено травматизацией (прикусывание, острый край пломбы или зубной щетки), и обычно они заживают в течение 7–10 дней. Если язва сохраняется более двух недель, становится плотной, безболезненной или приобретает неровные края, это может быть тревожным симптомом, особенно у курильщиков и алкоголиков, так как это может указывать на предраковые изменения.

Кровоточивость десен всегда свидетельствует о воспалительном процессе. Категорически запрещается прекращать чистить зубы, наоборот, необходимо улучшить гигиену и проконсультироваться со стоматологом. Врач подберет щадящие средства гигиены и при необходимости назначит фотодинамическую терапию, которая мягко устраняет бактерии и уменьшает воспаление. Если кровотечение сопровождается неприятным запахом изо рта, отеками и подвижностью зубов, это может быть признаком пародонтита.

– Пациенты часто пропускают тревожные сигналы, потому что нет боли. Кариес и воспаление десен могут развиваться бессимптомно, поэтому человек считает, что все в порядке. Привыкание к кровоточивости или неприятному запаху – частая ошибка, – рассказала врач.

Для предотвращения серьезных заболеваний стоматолог рекомендует посещать осмотр каждые полгода, а при наличии брекетов, имплантов или хронических заболеваний – каждые три-четыре месяца. Современные диагностические методы, такие как фотосъемка слизистой оболочки и интраоральные камеры, позволяют обнаружить изменения еще до проявления симптомов.