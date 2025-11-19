Зима пока не собирается приходить в Омск

Несмотря на конец ноября, в регионе прочно установилась плюсовая температура.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 19 ноября, в Омске и регионе морозов можно не ждать.

Днем температура воздуха установится в районе 0…+5 °C. Существенных осадков не ожидается. Также синоптики предсказали сильную гололедицу на дорогах. Ветер южный, юго-западный, 6–11 м/с. Атмосферное давление будет падать.

В ночь на четверг, 20 ноября, температура установится в районе –3…+2 °C. Существенных осадков не ожидается. Местами возможен сильный гололед. Ветер сохранит направление и усилится до 7–12 м/с. Атмосферное давление не изменится.