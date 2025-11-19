Языком тела: в Омской драме покажут пластический спектакль про Анну Каренину

Премьерные показы спектакля «Анна» (16+) в постановке режиссера и хореографа Анны Закусовой пройдут 19 и 20 ноября.

Омский государственный академический театр драмы

На сцене Омского академического театра драмы 19 и 20 ноября 2025 года состоится долгожданная премьера – пластический спектакль «Анна» (16+), созданный по мотивам бессмертного романа Льва Толстого «Анна Каренина». Режиссером-постановщиком выступила Анна Закусова.

Интерес к «Анне Карениной», написанной в период с 1873 по 1877 год, не угасает, а лишь набирает обороты. За последнее десятилетие роман был неоднократно воплощен на сценах многих ведущих театров России. Для Анны Закусовой как хореографа это не первая работа над данным произведением. Ранее она выпустила спектакли по «Анне Карениной» в Саратове и в Театре на Таганке.

В Омской драме, где к роману Толстого обращались не раз, пластическая интерпретация будет представлена впервые на основной сцене. Над постановкой работали художник Юлия Ветрова, композитор Кирилл Таушкин, художник по свету Никита Черноусов и музыкальный руководитель Виктория Сухинина.

Анна Закусова подчеркивает: спектакль фокусируется на трагической судьбе Анны, проводя параллели с современностью.

– Спектакль наш называется «Анна», я специально смещаю фокус на нее, и мы изначально берем за основу то обстоятельство, что она несчастна. Современным женщинам проблему Анны понять и прожить сейчас не так просто, потому что во второй половине XIX века общество было устроено иначе. У женщин было меньше прав, например, развод с мужем был чем-то немыслимым. Сейчас это возможно. Контекст, в котором находятся герои романа, важно помнить, но в то же время в этой истории, рассказанной более 150 лет назад, важно найти и связь с настоящим, – цитирует Закусову пресс-служба Омской драмы.

Режиссер отмечает, что для создания глубокого и многослойного повествования будет использован не только язык тела, но и текст.

В спектакле задействованы: Владислав Пузырников, Ирина Герасимова, Юлия Пошелюжная, Тимур Муллин, Ольга Беликова, Александр Соловьев, Артем Ильин, Максим Савенко, Мария Макушева, Иван Курамов, Мария Токарева, Виталий Храмов, Дарья Березовская, Лидия Бурдель.