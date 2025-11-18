Из Омска в Новосибирск запустят самый протяженный маршрут электропоезда

В РЖД сказали, что это улучшит транспортное сообщение между двумя сибирскими регионами.

Между Омской и Новосибирской областями в 2026 году планируется запустить самый длинный пригородный железнодорожный маршрут в Сибири. Протяженность его составит 504 километра.

Под номером 7142 «Татарская – Новосибирск» электропоезд от станции «Колония» (село Ивановка) в Омской области поедет до Новосибирска. В РЖД сказали, что это улучшит транспортное сообщение между двумя сибирскими регионами.

– И создаст дополнительные удобства для пассажиров, – отметили железнодорожники.

Ранее «Омск-информ» сообщал о том, что маршрут скоростного поезда Омск – Тюмень – Екатеринбург, который курсировал с декабря прошлого года, сокращен. Омичи теперь не смогут быстро доехать до столицы Урала, «Финист» будет ездить только до Тюмени.