Набить татуировку в Омске стоит дешевле, чем во всех других городах-миллионниках

В целом по России растет число тату-салонов.

Сегодня, 18 ноября, стало известно, что почти 2,2 тыс. тату-салонов было в 16 крупнейших городах России по состоянию на октябрь, это на 11,9 % больше, чем годом ранее.

Как сообщили ТАСС в картографическом сервисе 2ГИС, лидером по числу стала, конечно же, Москва с 569 заведениями, в Северной столице таких студий 259. В топ-3 вошел Новосибирск со 138 салонами.

Абсолютным лидером по приросту тату-салонов стал Волгоград. Их число увеличилось на 62, или на 40 % за год. В Челябинске (88) и Самаре (99) салонов больше, а прирост всего 22,2 %. В Казани (93 салона) – рост 20,8 %.

Самые высокие цены – в Москве (от 4 766 руб.), Екатеринбурге (от 4 427 руб.) и Санкт-Петербурге (от 3 913 руб.), зато самые низкие – в Омске (от 2 397 руб.). Удалить татуировку дороже всего в Воронеже (от 2 815 рублей), Санкт-Петербурге (от 2 366 руб.), Нижнем Новгороде (от 2 229 руб.). Дешевле – в Ростове-на-Дону (от 875 руб.).