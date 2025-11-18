Про бомжей и ночлежки: в Омске исследуют бездомность

Благотворительная организация хочет на территории региона отработать тему помощи бездомным людям.

Вопросы медиапросвещения и общественного восприятия темы бездомности будут изучать в Омске студенты из пяти регионов России, они приступили к проектно-исследовательской экспедиции в регионе, которая организована экспертами НИУ ВШЭ и благотворительной организации «Ночлежка».

– Наша цель – чтобы о бездомности в Омске говорили больше, стереотипы вокруг нее ослабевали, а проблема решалась на системном уровне, – передает слова координатора проекта по распространению опыта благотворительной организации «Ночлежка» Елены Васильевой «12 канал».

По данным минтруда Омской области, ежегодно около 3000 бездомных граждан попадают в поле зрения социальных учреждений в Омской области. В регионе существует система cоциальной реабилитации и адаптации лиц без определенного места жительства и занятий, в том числе и тех, кто освободился из мест лишения свободы, но оказался в трудной жизненной ситуации. Система включает государственные ведомства и учреждения, негосударственные организации, есть волонтерское сообщество.

Добавим, что экспедиция проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» и нацпроекта «Образование». Реализуется Высшей школой экономики при поддержке Росмолодежи, президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Минобрнауки России.