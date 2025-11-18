Загорелись провода: 8 омичей погибли из-за короткого замыкания

Еще десятки пострадали.

МЧС Омской области

В Омской области в этом году из‑за короткого замыкания произошло 564 пожара. По данным МЧС, в этих происшествиях погибли 8 человек. Еще 28 человек пострадали. Отметим, что 88 человек спасли сотрудники МЧС России.

В МЧС также рассказали, что приводит к коротким замыканиям:

соединение проводов скруткой;

использование предохранителей, не соответствующих нагрузке;

перегрузка сети, когда много мощных приборов работают одновременно.

Всего этого омичам посоветовали избегать. А помочь вовремя заметить возгорание, если оно случилось, может пожарный извещатель.