Омские квартиры скупают москвичи и новосибирцы

Также проявили интерес к региону жители Екатеринбурга.

По данным Росреестра, в III квартале 2025 года жители других регионов стали на 24 % чаще покупать жилье в Омской области. С июля по сентябрь было 302 заявления на регистрацию омской недвижимости от жителей других регионов.

Причем москвичи стали делать это чаще, а жители Тюменской области – реже. Также покупают квартиры в Омской области новосибирцы, питерцы и краснодарцы. Впервые это начали делать жители Свердловской области.

С июля по сентябрь омский Росреестр принял 209 заявлений о дистанционной регистрации прав на недвижимость в других регионах. Во II квартале было 222 заявления, то есть спрос на эту услугу снизился на 6 %.

Снова омичи чаще всего покупали квартиры в Тюменской области. Увеличился спрос на жилье в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Также в топ вошли Москва и Московская область, Новосибирск, Краснодар, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО, Севастополь.