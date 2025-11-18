GloraX высадит 200 деревьев на проспекте Мира в Омске

Федеральный девелопер будет выполнять работы за счет своих собственных средств.

Федеральный девелопер GloraX заключил с администрацией г. Омска соглашение о выполнении озеленения на проспекте Мира. Комплекс работ предусматривает высадку 201 дерева – лиственниц и боярышника Арнольда – на участке от улицы Химиков до пр. Культуры. Проект направлен на повышение качества городской среды и восстановление зеленого каркаса одной из ключевых городских магистралей.

В соответствии с условиями соглашения бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» предварительно выполнит работы по сносу аварийных деревьев и изгородей на предусмотренном участке. С учетом агротехнического сезона указанные работы должны быть завершены к апрелю 2026 года.

Федеральный девелопер GloraX за счет собственных средств выполнит следующий комплекс работ. В апреле-мае 2026 года пройдут подготовительные мероприятия: расчистка территории, демонтаж старых ограждений, вывоз грунта, который утратил плодородность, завоз нового чернозема и выравнивание площадки. До июня 2026 года планируется высадить новые деревья и кустарники, а также выполнить благоустройство территории: уложить газон и тротуарную плитку.

После завершения основных работ GloraX обеспечит уход за высаженными растениями в течение года, чтобы гарантировать их приживаемость и дальнейший рост.

– Для нас важно не просто выполнить работы по озеленению, а создать качественное, долговечное и полезное для городской экологии пространство, – отметил Илья Карамушка, директор департамента развития и GR GloraX Центрального и Восточно-Сибирского регионов. – Сейчас разделительная полоса на проспекте Мира в удручающем состоянии. Мы рассматриваем эту инициативу как еще один вклад GloraX в развитие комфортной городской среды. На каждом этапе будет обеспечен высокий уровень качества работ.

Реализация проекта позволит обновить зеленый облик проспекта Мира, повысить привлекательность территории и улучшить экологическое состояние Советского округа.