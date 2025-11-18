Омск-Информ
Омск накроет выбросами: объявлен режим «черного неба»

Синоптики рекомендуют минимизировать пребывание на улице и закрывать окна.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупредили омичей о начале периода неблагоприятных метеоусловий. 

С 20:00 18 ноября до 08:00 19 ноября в Омске и области объявлен НМУ первой степени опасности, когда загрязняющие вещества в воздухе будут накапливаться сильнее обычного.

Во время действия режима предприятия обязаны сократить выбросы, а жителям рекомендуется по возможности оставаться дома и не проветривать помещения.

Алексей Новиков