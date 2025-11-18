Омич хотел «спасти» город от наркотиков, а получил 12 лет строгача

При задержании у него нашли более 500 граммов запрещенных веществ.

Кормиловский районный суд Омской области вынес приговор 33-летнему жителю района, признанному виновным в четырех эпизодах покушения на незаконный сбыт наркотиков в крупных и особо крупных размерах с использованием сети Интернет. Дела квалифицированы по ч. 3 ст. 30 – ч. 5 ст. 228.1 УК РФ и ч. 3 ст. 30 – п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Суд установил, что в июле 2025 года мужчина через интернет стал курьером-закладчиком для онлайн-магазина наркотиков. Неизвестный пользователь в Telegram сообщил ему о тайнике с запрещенными веществами, которые подсудимый должен был разделить на мелкие партии и спрятать в других местах.

При задержании у мужчины изъяли свыше 500 граммов наркотиков. На суде он частично признал вину, заявив, что пытался изъять вещества из оборота и предотвратить их распространение.

Суд назначил ему 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.