Омский НПЗ поддержал турнир по адаптивному хоккею для слабовидящих детей

«Кубок чистого сердца» собрал юных слабовидящих спортсменов из четырех регионов

Григорий Овесов

В академии «Авангард» состоялся межрегиональный турнир «Кубок чистого сердца», где выступили команды из Омска, Москвы, Сургута и Новосибирска. Соревнования для слабовидящих детей прошли при поддержке региональной Федерации хоккея и Омского НПЗ в рамках программы «Родные города» компании «Газпром нефть». Чемпионами турнира стали хоккеисты из Новосибирска, а лучшие игроки представят свои регионы на всероссийских соревнованиях в Москве.

Особенность адаптивного хоккея – специализированный инвентарь: увеличенная гремящая шайба с подшипниками и светонепроницаемые маски для вратарей. Такие условия позволяют сделать игру динамичной и доступной для ребят с нарушением зрения.

– Мы задумали этот турнир в прошлом году и рады, что идея воплотилась так ярко. Развитие адаптивного спорта для нас – важный шаг в рамках проекта «Хоккей для всех», – отметил президент омской Федерации хоккея Михаил Лавриков. – Благодаря поддержке Омского НПЗ мы делаем хоккей по-настоящему доступным. Видеть, как дети с особенностями здоровья выходят на лед, борются за шайбу и чувствуют себя частью большой хоккейной семьи, – это и есть наша главная победа.

После ярких матчей организаторы подчеркнули важность формирования инклюзивной среды и создания возможностей для развития адаптивного спорта.

– Развитие адаптивного спорта – одно из важнейших направлений в нашем регионе, – прокомментировал министр спорта Омской области Алексей Ленберг. – Поэтому мы особенно ценим поддержку Омского НПЗ в этой сфере. «Кубок чистого сердца» – это прекрасный пример инклюзивной среды, где каждый ребенок, независимо от особенностей здоровья, может раскрыть свой талант, найти друзей и поверить в себя. Такие проекты меняют общество. Мы со своей стороны готовы и дальше помогать в их развитии.

– Турнир по адаптивному хоккею – это закономерный этап в развитии нашего проекта «Хоккей для всех», который мы поддерживаем уже три года, – сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. – За это время количество участников увеличилось до 10 000 человек. Но для нас важны не только спортивные результаты. Гораздо ценнее, что хоккей учит детей упорству и умению побеждать. Эти качества остаются с ними на всю жизнь, далеко за пределами хоккейной коробки.

Напоминаем, что проект «Хоккей для всех» – это масштабная социальная инициатива Омского НПЗ (в рамках программы «Родные города» «Газпром нефти») совместно с Федерацией хоккея Омской области и региональным министерством спорта. Ее цель – популяризация хоккея среди самых разных групп населения.