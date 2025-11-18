Угроза эпидемии: омичи отказываются проверять и вакцинировать животных

Это нарушение закона, за которое жителям региона грозят штрафы.

Жители Омской области, разводящие животных, уклоняются от ветеринарных мероприятий. Россельхознадзор только в этом году объявил личным подсобным хозяйствам региона 318 предостережений о недопустимости нарушения закона.

Владельцы личных подсобных хозяйств (ЛПХ) просто не предоставляют скот и птицу станциям по борьбе с болезнями животных. В результате специалисты не могут провести плановые исследования и вакцинацию.

– Предостережение предоставляет владельцу ЛПХ возможность самостоятельно и без финансовых потерь обеспечить соблюдение ветеринарного законодательства, предотвратив угрозу распространения болезней животных, – сообщили в Россельхознадзоре.

Если владелец хозяйства не примет мер, его могут оштрафовать.