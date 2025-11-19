Омский малый и средний бизнес увеличивает объем средств на счетах

Эксперты отмечают, что бизнес предпочитает следовать осторожному и взвешенному подходу.

Алексей Суздальницкий, ПАО ВТБ

Кредитный портфель предприятий малого и среднего бизнеса по состоянию на конец третьего квартала 2025 года превысил 29 млрд рублей. По словам экспертов, наиболее активно кредитуются торговля, пищевая промышленность, сельское хозяйство, производство стройматериалов и строительный сектор.

Гарантийный портфель бизнеса достиг 4,8 млрд рублей, а компании продолжают использовать и льготные программы господдержки.

Как отметил управляющий ВТБ в Омской области Алексей Суздальницкий, наиболее заметный рост пришелся на ресурсы до востребования – их объем удвоился и превысил 6,5 млрд рублей.

– Региональный бизнес сегодня использует взвешенный, ресурсосберегающий подход, – отметил Суздальницкий. – В текущей экономической ситуации компании по-прежнему предпочитают оптимизировать расходы и размещать временно свободные средства на депозитах, получая дополнительный доход.

ВТБ остается одним из ключевых партнеров регионального бизнеса: только в Омской области обслуживаются свыше 11 тысяч компаний и предпринимателей. По итогам трех кварталов 2025 года портфель привлеченных средств предприятий малого и среднего бизнеса достиг 20 млрд рублей, увеличившись на 26 %.