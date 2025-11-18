Хоценко дал старт фестивалю «Кубок Мужества» в Омске

Помимо спортивных соревнований, в программу мероприятия также включены лекции и встречи

Вячеслав Крузман

В Омске начался межрегиональный спортивный фестиваль «Кубок Мужества», который объединил порядка ста ветеранов специальной военной операции и боевых действий из девяти регионов страны. Инициатором проведения состязаний выступил Виталий Хоценко.

– Сегодня в Омске стартовал межрегиональный фестиваль среди ветеранов боевых действий и ветеранов службы «Кубок Мужества», – прокомментировал губернатор. – Впервые проводим эти состязания. В них принимают участие порядка 100 ветеранов СВО из 9 регионов нашей страны. К нам приехали Герои Советского Союза, Герои России, Герои ДНР и ЛНР, кавалеры орденов Мужества. В течение двух дней у нас будут проходить соревнования по парабоксу, настольному теннису, пауэрлифтингу, спортивному метанию ножей, гиревому спорту и фехтованию на колясках.

Фестиваль включает соревнования в шести дисциплинах, а также мастер-классы от известных спортсменов. Среди них – двукратный паралимпийский чемпион Александр Кузюков. На открытии присутствуют олимпийские и паралимпийские чемпионы, Герои России.

Кроме спортивной программы, предусмотрены лекции и встречи. Ветераны пообщаются с лектором общества «Знание» и военным корреспондентом НТВ Алексеем Ивлиевым, неоднократно работавшим в зоне проведения спецоперации.

Фестиваль продлится два дня и станет площадкой для укрепления ветеранского движения и развития адаптивного спорта в регионе.