Омичи продолжают увеличивать свои накопления в банках

Самой динамичной категорией стали инвестиционные продукты, увеличившиеся более чем на четверть.

Алексей Суздальницкий, ПАО ВТБ Российский рынок сбережений по итогам года вырастет на 15 %, до 66,2 трлн рублей, – об этом говорят специалисты банковской отрасли. Рублевые пассивы увеличатся до 62,8 трлн, а в следующем году накопления продолжат расти двузначными темпами. Омская область не является исключением из этого тренда.

Так, управляющий ВТБ в Омской области Алексей Суздальницкий отметил, что портфель сберегательных продуктов по итогам трех кварталов достиг 82,14 млрд рублей. Наибольший рост показали инвестиционные инструменты – 26 %, их объем приблизился к 13 млрд рублей.

Объем классических депозитов превысил 69 млрд рублей, увеличившись на 3 % с начала года. По словам банка, омичи активно пользуются накопительными счетами: их число выросло почти на треть.

– Сегодня нашими клиентами являются свыше 367 тысяч человек, – подчеркнул Суздальницкий. – Омичи продолжают наращивать сбережения, и сейчас — лучший момент, чтобы зафиксировать высокий процент.

Число оформленных вкладов в сентябре увеличилось на 22 % относительно августа. Большая часть средств – около 75 % – приходится на среднесрочные вклады сроком от одного до четырех месяцев.