·Политика

В Омске переназначили начальника Госжилинспекции

Его полномочия продлили на год.

Вчера, 17 ноября, первый заместитель губернатора Омской области Дмитрий Ушаков подписал распоряжение о назначении начальника Государственной жилищной инспекции. Еще год пост будет занимать Александр Киреев.

Напомним, Киреев возглавляет региональную Госжилинспекцию с декабря 2022 года. Ведомство следит за соблюдением требований жилищного законодательства и лицензирует управляющие компании.

