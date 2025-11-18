Омск-Информ
·Происшествия

Заведующую омским детсадом, где двухлетка сломала руку, оштрафовали

Женщина заплатит 10 тыс. рублей.

Заведующую детским садом № 119 в Кировском округе Омска оштрафовали на 10 тыс. рублей. Причиной стала травма ребенка.

Напомним, 4 сентября 2025 года воспитательница вывела детей на прогулку. Пока женщина разговаривала по телефону, 2-летняя девочка упала с качели и сломала руку. Скорую сотрудники детсада не вызвали. Родителям об инциденте не рассказали. Позже из-за двойного перелома со смещением девочке потребовалась операция.

Отметим, что воспитателю объявили предостережение за ненадлежащий присмотр за ребенком.

