Спортивных омичей «заманивают» в районы миллионами и бесплатными участками

Если использовать участок по назначению в течение пяти лет, он переходит в собственность безвозмездно.

Stable diffusion

Омские тренеры, которые переедут в населенные пункты Омской области и устроятся там по специальности, смогут получить земельные участки в придачу миллионам. Соответствующий законопроект министерства спорта опубликован на официальном сайте правительства Омской области.

В документе сказано, в рамках программы «Земский тренер» специалисты в области физической культуры и спорта смогут получить земельный участок в бесплатное пользование для строительства жилья или ведения личного хозяйства на срок до шести лет.

Если работник будет использовать участок по назначению в течение пяти лет и продолжит работать на своей должности, земля будет передана ему в собственность безвозмездно.

Напомним, что переехавшие в населенные пункты Омской области и устроившиеся там по специальности тренеры могут рассчитывать на выплату в 1 млн рублей. Однако выплата предназначена только трудящимся в муниципальных организациях.

Отметим, что в районах требуются тренеры и преподаватели дополнительного образования по хоккею и хоккею с шайбой, баскетболу, волейболу, лыжным гонкам, легкой атлетике, греко-римской борьбе. Также в Омской области не хватает тренеров-педагогов без специализации.

В Омской области, как и в большинстве регионов России, программа «Земский тренер» начнет действовать со следующего, 2026 года.