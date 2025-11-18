Омский ГАУ укрепляет научно-образовательные связи на выставке в Непале

ОмГАУ оказался единственным профильным вузом на выставке «Высшее образование в России» в Катманду.

Пресс-служба ОмГАУ

Омский ГАУ принял участие в международной выставке «Высшее образование в России», которая прошла в Катманду под эгидой представительства Россотрудничества в Непале – Русского Дома. Мероприятие было посвящено 100-летию народной дипломатии и подчеркнуло значимую роль российского образования в сотрудничестве двух стран.

В первый день организаторы провели встречу с абитуриентами, где рассказали о поступлении в российские вузы по квоте – 2026/2027. Особое внимание вызвал стенд Омского ГАУ, на котором будущие студенты могли узнать о программах обучения и возможностях зачисления.

Во второй день начальник отдела международных связей Анастасия Крикливая выступила на круглом столе «Российско-непальское сотрудничество: 100 лет дипломатии через науку и образование». Она представила приоритетные направления исследований и подчеркнула готовность университета расширять сотрудничество с вузами Непала. Омский ГАУ стал одним из двух российских вузов, приглашенных к участию в обсуждении.

Пресс-служба ОмГАУ

Завершила программу онлайн-встреча со студентами. Специалист отдела международных связей Яна Левен рассказала о специфике обучения, условиях проживания и карьерных перспективах. Ее выступление также привлекло большой интерес участников.

Университет отметил высокую оценку организаторов и выразил благодарность за возможность представить свой опыт на международной площадке, подчеркнув стремление развивать сотрудничество с образовательными учреждениями Непала.