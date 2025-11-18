В Омске рядом с Фрунзенским мостом появится новая «звездная» гостиница

Застройщик обещает современные корпуса и благоустроенную территорию на берегу реки.

В Центральном округе Омска на улице Тюменской планируют построить гостиничный комплекс рядом с Фрунзенским мостом. Об этом сообщает РБК Омск со ссылкой на акт историко-культурной экспертизы археологического объекта «Поселение «Омск. Госпиталь-2» IX–VII века до н. э.», опубликованный Министерством культуры Омской области.

Застройщиком выступает ЗАО «Промресурс». Согласно проекту, комплекс будет состоять из шести блокированных корпусов разной этажности: три корпуса расположатся вдоль улицы Тюменской, два – за автомобильным проездом, а один – в северной части участка. Территорию вокруг планируется озеленить газонами и деревьями, а в юго-западной части разместят детскую и спортивную площадки. Пешеходная дорожка пройдет вдоль берега реки Оми восточнее проезжей части.

По данным Rusprofile, ЗАО «Промресурс» зарегистрировано в Омске в 2014 году и занимается оптовой торговлей строительными материалами. Компания принадлежит Александру Голубю, который также является генеральным директором. В 2024 году организация показала убыток в 3,5 млн рублей при выручке 396 тыс. рублей.

Строительство планируется на участке площадью 6,8 тыс. кв. м, однако сроки реализации проекта пока не уточнены. Экспертизу провел научно-производственный центр «Сибирская Скифия», чтобы обеспечить сохранность археологического объекта, расположенного в зоне будущей застройки.

Эксперт Виталий Ребизант отметил, что возведение гостиницы возможно только под контролем археологов с выполнением всех предложенных мер по сохранению наследия: ознакомлением с архивными материалами, лабораторной обработкой находок и зачисткой поверхностей.