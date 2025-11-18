Омск-Информ
Две кирпичные малоэтажки в Омске обклеили светодиодными лентами

Подсветку захотели жильцы, а выполнила управляющая компания.

В Ленинском округе еще у двух многоквартирных домов появилась подсветка фасадов. Здания располагаются по адресам: проспект Карла Маркса, № 38 (кирпичная пятиэтажка 1958 года постройки) и № 84 (кирпичная четырехэтажка 1954 года постройки).

– Оформление выполнено светодиодной лентой, длина которой составляет более 500 метров, – рассказал в своем ТГ-канале мэр Омска Сергей Шелест.

Подсветку делала управляющая компания ЖКХ «Ленинское» по решению собственников квартир. Шелест отметил, что ему приятно видеть неравнодушие омичей к родному городу.

