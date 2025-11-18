Тысячи омских пенсионеров ищут работу на заслуженном отдыхе

Им предлагают стать продавцами, подсобными рабочими и дворниками.

Тысячи омских пенсионеров не собираются отдыхать по завершении трудового стажа и занимаются поиском работы. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда Омской области.

Как рассказали в министерстве, в службу занятости региона обратилось 2037 пенсионеров. Более половины из них – 1177 человек – нашли новую работу или открыли собственный бизнес.

Омские пенсионеры работают бухгалтерами, водителями, операторами котельной, лифтерами, продавцами, подсобными рабочими и дворниками, отметили в минтруде.

Также представители правительства отметили, что омичи пенсионного возраста представляют собой ценный кадровый ресурс для работодателей. Они обладают высокой степенью ответственности и надежности, что делает их привлекательными кандидатами для различных позиций.

Пенсионеры готовы к адаптации к различным условиям труда, включая гибкий график, неполную занятость или удаленную работу. Их профессиональный опыт и знания способствуют оптимизации кадровых затрат, что делает их ценными сотрудниками для многих компаний.

