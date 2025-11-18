Депутат предложила повысить пенсионный возраст для омичей

По словам Бессараб, пенсии будущих пенсионеров могут вырасти вдвое, но средняя продолжительность жизни россиян ставит идею под вопрос.

omskinform.ru

Депутат Госдумы Светлана Бессараб предложила повысить пенсионный возраст до 75 лет для мужчин и до 70 лет для женщин. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По словам депутата, это позволит будущим пенсионерам получать выплаты, которые окажутся более чем в два раза выше нынешних, благодаря применению повышающих коэффициентов.

Бессараб уточнила, что трудовая деятельность после достижения пенсионного возраста увеличивает страховые коэффициенты в 2,32 раза, что существенно повышает размер будущих пенсий. Она добавила, что это создает дополнительный стимул для граждан продолжать работать и формировать более крупные пенсионные накопления.

При этом Росстат сообщает, что средняя продолжительность жизни в России составляет всего 73 года, что ставит под сомнение реалистичность предлагаемой инициативы, особенно для мужчин, для которых предложенный возраст значительно выше среднего.