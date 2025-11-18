Тысячи омичей остались без газа из-за пожара на газопроводе

Отключения также произошли в школах.

Авария на газопроводе, которая произошла в поле возле Ростовки, привела к отключению газоснабжения. Как сообщает «СуперОмск», газа временно нет в Ростовке, Новомосковке, Андреевке, Богословке и Ульяновке. Всего без газа осталось около 14 тысяч потребителей.

На восстановление газоснабжения может потребоваться 48 часов. Есть вероятность, что частично жителям все же дадут газ раньше, но по сетям низкого давления. Возможен перевод домов на альтернативные источники тепла – электрические конвекторы.

В связи с аварией школы и детские сады переводят на дистанционное обучение.