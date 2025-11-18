Жители Омска могут получить +3000 рублей к зарплате от ВТБ. На подходе миллион!

Уже 100 омичей получили подарочные сертификаты по 3000 рублей, а в декабре банк разыграет еще 10 000 призов и миллион рублей.

ВТБ подвел первые итоги акции «ЗП в ВТБ» и сообщил о первых победителях. 100 жителей Омской области получили подарочные сертификаты номиналом 3000 рублей. Все они – зарплатные клиенты банка. Среди победителей – госслужащие, сотрудники транспортной отрасли, ученые, представители торговли, машиностроения и АПК. Большинство участвуют в программе давно, а трое стали клиентами только в этом году и уже получили подарок.

В декабре ВТБ планирует вручить еще 10 000 сертификатов, а также денежные призы: главный – 1 000 000 рублей, дополнительно – 70 призов по 200 000 и 100 000 рублей.

Чтобы присоединиться к акции до 30 ноября, необходимо отправить слово «ПРИЗ» в чат-бот ВТБ Онлайн, получать зарплату от 20 000 рублей на карту банка и оплатить покупки на сумму от 10 000 рублей. Каждые последующие 10 000 рублей увеличивают шансы на выигрыш.

Если зарплата приходит в другой банк, не забывайте, что согласно Трудовому кодексу РФ вы можете изменить его самостоятельно. В приложении ВТБ доступен готовый шаблон заявления для работодателя. Оформить карту также можно онлайн – курьер доставит ее бесплатно.

Подарочный сертификат «Дарить легко» необходимо активировать на сайте mygiftcard.ru в течение года с момента получения. Для активации необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте mygiftcard.ru/personal. В личном кабинете в разделе «Счет» нажать «Пополнить», ввести номер и ПИН-код сертификата. Баланс пользовательского счета пополнится на сумму равную номиналу сертификата. После этого можно оплачивать сертификаты из каталога средствами с пользовательского счета. Подробные условия размещены на сайте mygiftcard.ru.

Промоакция «Миллион поводов для праздника» проводится среди новых и действующих зарплатных клиентов – владельцев дебетовых карт, выпущенных в рамках пакетов услуг «Мультикарта», «Привилегия-Мультикарта», «Прайм+» (далее «Участник»). Период выполнения целевых действий: с 15.09.2025 по 30.11.2025. Участнику необходимо: получить зачисление зарплатной выплаты на сумму не менее 20 тыс. руб. за одну транзакцию; написать кодовое слово «ПРИЗ» в чат-бот ВТБ Онлайн; совершить операции по карте на сумму от 10 тыс. руб., а также присоединиться к программе лояльности «Мультибонус» Банка (ПАО) ВТБ в период выполнения целевых действий. При совершении расходных операций с использованием дебетовой карты на общую сумму не менее 10 тыс. рублей Участник увеличивает шансы на получение призов. Возможные поощрения: 1 млн руб. (1 шт.), 200 тыс. руб. (20 шт.), 100 тыс. руб. (50 шт.), сертификаты «Дарить Легко» номиналом 3 тыс. руб. (20 тыс. шт.). Победители промоакции будут определены до 31.12.2025. Условия действительны на 15.09.2025 и могут быть изменены банком ВТБ в любой момент. Банк ВТБ (ПАО).

Сроки выполнения условий – до 30.11.2025. Подробные правила размещены на сайте акции.