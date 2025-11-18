Стало известно, нужно ли платить повторно за проезд при аварии автобуса

В мэрии рассказали правила пересадки на муниципальные и частные маршруты.

omskinform.ru

В телеграм-канале экс-мэра Омска «Фадина общается. 2.0» одна из подписчиц поинтересовалась, как действовать пассажирам городских автобусов в случае поломки или ДТП.

– Вчера у автобуса стрельнуло колесо, всех высадили. Подскажите, пожалуйста, как должны действовать пассажиры и кондуктор в этом случае? Возвращается ли оплаченная сумма? Какая именно сумма к оплате, ведь она разная, как кондуктор ее проверяет? Ясное дело, вчера никто не вернул, ребенок просто сел на другой автобус, заплатил повторно. Но все же меня интересует этот момент на будущее, – написал омич.

В мэрии Омска отметили, что после аварии повторная оплата проезда не требуется, если пассажирам приходится пересаживаться на другой муниципальный автобус по аналогичному маршруту.

– В случае если муниципальный автобус не может продолжить движение, кондуктор или водитель организует пересадку на другой муниципальный транспорт, следующий по тому же маршруту. При этом ранее купленный билет остается действительным, – сообщили в пресс-службе.

При этом в мэрии подчеркнули, что правило не распространяется на частные маршруты: при пересадке на автобус, управляемый частной компанией или индивидуальным предпринимателем, ранее приобретенный билет теряет силу.