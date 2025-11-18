Омичей ждет принципиальный волейбольный матч с «Динамо-Метар»

В понедельник, 24 ноября, «Омичка» примет челябинское «Динамо-Метар». Клуб открыл онлайн-продажу билетов, которые традиционно расходятся за считаные часы.

ВК «Омичка»

Волейбол продолжает привлекать внимание омичей: 24 ноября «Омичка» проведет домашний матч чемпионата России среди женских команд Суперлиги против челябинского «Динамо-Метар». Начало игры – в 19:00 (6+).

Спрос на билеты остается высоким. Клуб объявил о запуске продажи электронных билетов, и, как напоминают в «Омичке», на предыдущую встречу с московским «Динамо» они были раскуплены всего за двое суток. Небольшое количество билетов будет доступно в день матча у входа в «Велоцентр», поэтому болельщикам рекомендуют приходить заранее.

Матч обещает особую интригу: в составе челябинской команды играет воспитанница омского волейбола Елизавета Диких. Она перешла в «Динамо-Метар» летом 2024 года после шести сезонов, проведенных в «Омичке».

Обе команды имеют по три победы и идут рядом в турнирной таблице. Успех в предстоящей игре позволит омскому клубу приблизиться к зоне плей-офф.