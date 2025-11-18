Пострадал ребенок: омичка спровоцировала ДТП в центре города

Женщина не уступила дорогу на перекрестке.

Управление МВД России по Омской области

В Омске накануне вечером, около 20:10, произошла авария с участием двух автомобилей, в которой пострадали три человека.

Как сообщили в полиции, причиной столкновения стал маневр 42-летней омички, находившейся за рулем «Тойоты-Короллы-Спасио». Женщина не уступила дорогу автомобилю «Лада-Веста» под управлением 40-летнего мужчины на перекрестке улиц 25-я Линия и Лермонтова.

Пострадали оба водителя и 12-летний ребенок, находившийся в иномарке. Подробности инцидента устанавливаются.