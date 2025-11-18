Диетолог назвала продукты, которые помогут быстрее справиться с простудой

Специалист рекомендует временно скорректировать рацион для ускорения выздоровления.

Диетолог Наталия Галан поделилась рекомендациями по питанию, которые могут ускорить процесс выздоровления при простуде. По ее словам, временное изменение рациона и включение в меню определенных продуктов может существенно помочь организму в борьбе с болезнью.

Среди ключевых рекомендаций – чеснок, который обладает мощными антибактериальными свойствами. Галан целый ряд его свойств.

– Этот антибактериальный продукт обладает противокашлевыми, отхаркивающими и муколитическими свойствами, поэтому идеально подходит для борьбы с простудой, – приводит слова диетолога издание El Periodico de España.

Подобными целебными свойствами, как утверждает специалист, обладает и лук. Кроме того, имбирь назван одним из лучших средств для снятия заложенности носа, очищения дыхательных путей и разжижения мокроты.

Для укрепления иммунитета диетолог рекомендует обратить внимание на киви, яйца и тыкву. Эти продукты, по мнению Наталии Галан, помогут организму эффективнее справляться с болезнью.