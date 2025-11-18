Омск-Информ
·Общество

Синоптики предупредили омичей о жутком гололеде

Также в регионе ожидается туман.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 18 ноября, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе –3...+2 °C.

Ожидается переменная облачность и без существенных осадков. Западный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/с. Местами возможен туман, гололедно-изморозевые отложения и сильная гололедица на дорогах. Атмосферное давление будет падать.

Ближе к ночи немного похолодает. Столбик термометра опустится до 0...–5 °C. Осадков синоптики не обещают. Скорость юго-западного ветра составит 4–9 м/с. На дорогах сохранится сильная гололедица. Также ожидается туман и изморозь. Атмосферное давление будет падать.

