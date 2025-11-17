Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Политика

Россиян будут чаще сажать в тюрьму пожизненно

Пополнился список преступлений, за которые грозит максимальное наказание.

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за склонение подростков к диверсиям и терроризму. За это преступление будут лишать свободы на 10–20 лет или даже пожизненно. Также преступникам грозят штрафы от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Также Путин снизил возраст уголовной ответственности за ряд преступлений. Отвечать за терроризм и диверсии, обучение в целях осуществления диверсий и терактов, участие в диверсионном или террористическом сообществах россияне теперь будут не с 16, а с 14 лет.

·Политика

Россиян будут чаще сажать в тюрьму пожизненно

Пополнился список преступлений, за которые грозит максимальное наказание.
omskinform.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за склонение подростков к диверсиям и терроризму. За это преступление будут лишать свободы на 10–20 лет или даже пожизненно. Также преступникам грозят штрафы от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Также Путин снизил возраст уголовной ответственности за ряд преступлений. Отвечать за терроризм и диверсии, обучение в целях осуществления диверсий и терактов, участие в диверсионном или террористическом сообществах россияне теперь будут не с 16, а с 14 лет.