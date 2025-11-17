Не дают чеки: за год омские рестораны оштрафовали на миллион рублей

Заведения наказали за неуплату налогов и несвоевременную подачу налоговых деклараций.

Омская налоговая в этом году вновь нашла нарушения в ресторанах региона. Как сообщает «НГС55», в основном в заведениях не выдают чеки и допускают ошибки при расчете налогов.

В этом году за нарушения оштрафовали 139 заведений. Они заплатят в общей сложности 1,1 млн рублей: 568,6 тысячи – за несвоевременную подачу налоговых деклараций, 502 тысячи – за неуплату или неполную уплату налогов.

Отметим, что в этом году налоговики провели 874 проверки. Это почти на треть меньше, чем в прошлом году (1186). Меньше почти в четыре раза стало и контрольных закупок.