Реконструкция троллейбусного депо в Омске подорожала на 100 миллионов

Только на первый этап потребуется 416,5 млн рублей.

omskinform.ru

В минувшую пятницу правительство Омской области опубликовало постановление, согласно которому на реконструкцию троллейбусного депо на улице Ватутина направят больше средств, чем планировалось ранее. Стоимость первого этапа выросла с 302,5 до 416,5 млн рублей.

Напомним, депо планировалось отремонтировать еще в 2024 году, одновременно со строительством троллейбусной сети на Левобережье. Однако с подрядчиком ООО «Хатман Групп» власти расторгли контракт. Новый заключили с компанией «СтройТраст» (которая ремонтировала бульвар Архитекторов, а сейчас обновляет мост у Телецентра).

Новый срок завершения реконструкции – 25 декабря 2026 года. Однако и он может сдвигаться.