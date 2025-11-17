Средняя зарплата в Омской области увеличится до 96 тысяч рублей

Однако произойдет это только через 3 года.

omskinform.ru

Правительство Омской области подготовило прогноз социально-экономического развития на 2026–2028 годы. Согласно документу, уровень жизни населения должен повыситься, в том числе вырастут зарплаты и доходы.

Ожидается, что в 2026 году средняя зарплата омичей увеличится на 9–12,5 %. В 2028 году жители региона начнут зарабатывать уже на 24,7–30,3 % больше. Размер средней зарплаты в регионе достигнет 92–96,1 тысячи рублей.

Специалисты также прогнозируют рост доходов. К 2028 году доходы на человека составят 61,3-62,8 тысячи рублей. Это на 16,7-19,5 % больше, чем в текущем году.

Напомним, по данным Омскстата, средняя зарплата в Омской области в этом году составляет 70 254 рубля. Причем по городскому прогнозу, в Омске средняя зарплата в 2028 году достигнет 88 тыс. рублей.