Омские чиновники будут сдавать квартиры в аренду учителям

Так власти планируют поддержать педагогов.

В Омской области расширили список тех, кто может получить жилье по инвестпроектам. В него вошли научные и педагогические работники, которые участвуют в инновационных образовательных проектах, например, в университетских программах и научных разработках.

– Главное условие – человек должен нуждаться в жилье и не иметь своей квартиры или дома в регионе ни в собственности, ни по соцнайму,– сообщили в облправительстве.

Квартиры педагоги и научные сотрудники смогут получить на условиях коммерческого найма, то есть платить аренду все равно придется. Распределять жилье будет министерство науки и высшего образования Омской области.

Также жилье смогут получить работники омских предприятий и учреждений, если они проработали на одном месте больше пяти лет, имеют государственные награды России или Омской области, почетные звания. Им предоставить жилье может специальная межведомственная комиссия при министерстве строительства.

Ранее также жилье получали лишь дети-сироты, пострадавшие дольщики и переселенцы из аварийных домов.