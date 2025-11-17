Новые квартиры в Омске стали одними из самых дорогих в Сибири

За лето жилье снова подорожало.

omskinform.ru

По данным статистиков, к концу третьего квартала 2025 года в Омской области средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках увеличилась за лето на 2,1 % и достигла 144,4 тыс. рублей. Это третья по величине сумма в Сибири. Дороже квартиры в новостройках только в Республике Алтай (169,9 тыс. рублей) и Иркутской области (146,5 тыс. рублей).

Причем цены в Омской области выше, чем в регионах с более высоким уровнем жизни – в Новосибирской области и Красноярском крае. Там квадратный метр обойдется в 141,7 и 137,5 тыс. рублей соответственно.

Самое доступное жилье в СФО располагается в Хакасии. За квадратный метр там просят 115,4 тыс. рублей.