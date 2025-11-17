Омск-Информ
·Общество

Похоронят в Крестиках: на СВО погиб молодой мобилизованный омич

Военнослужащему было 30 лет.

В пятницу, 21 ноября, в селе Крестики Оконешниковского района Омской области состоится прощание с погибшим на СВО Александром Климановым. Траурная церемония планируется с 15:00 до 16:00 на площади у Дома культуры.

Александр Климанов родился 16 июля 1995 года в селе Крестики. После окончания местной школы служил в армии. 26 сентября 2022 года его мобилизовали для участия в специальной военной операции. Он служил в звании гвардии рядового. Погиб 31 октября 2025 года, проявив мужество в боях.

