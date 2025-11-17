Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Тело нашли на кирпичном заводе: в Омской области произошло убийство

В преступлении обвиняют работницу предприятия.

В Азовском районе Омской области произошло убийство. Как сообщает следственный комитет, 48-летняя местная жительница лишила жизни 37-летнего бывшего мужа.

Ночью 15 ноября мужчина пришел на кирпичный завод, где работала его бывшая жена. Пара поссорилась. Тогда женщина ударила мужчину ножом в грудь.

Жительницу Омской области задержали. Ей уже предъявили обвинение в умышленном убийстве. После чего омичку заключили под стражу на время следствия.

·Происшествия

Тело нашли на кирпичном заводе: в Омской области произошло убийство

В преступлении обвиняют работницу предприятия.
следственный комитет

В Азовском районе Омской области произошло убийство. Как сообщает следственный комитет, 48-летняя местная жительница лишила жизни 37-летнего бывшего мужа.

Ночью 15 ноября мужчина пришел на кирпичный завод, где работала его бывшая жена. Пара поссорилась. Тогда женщина ударила мужчину ножом в грудь.

Жительницу Омской области задержали. Ей уже предъявили обвинение в умышленном убийстве. После чего омичку заключили под стражу на время следствия.