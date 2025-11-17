Омск-Информ
·Происшествия

В квартиру омича внезапно потекла ртуть

Откуда в доме взялся жидкий метал, пока неизвестно.

Этой осенью житель Омска при ремонте своей квартиры обнаружил ртуть. Как сообщает ТГ-канал «Новости Омска|Жесть», это произошло на последнем этаже дома на проспекте Мира. Жидкость вытекла с потолка после демонтажа старой потолочной плитки.

Откуда взялась ртуть, неизвестно. Сотрудники МЧС предупредили, что нельзя трогать жидкость руками, а нужно немедленно вызвать специалистов. Жильцам рекомендовали обратиться в управляющую компанию, а управляющая снова обратилась за помощью в МЧС.

