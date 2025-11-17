Омский ГАУ расширяет сотрудничество с вузами Беларуси

На встрече с представителями посольства обсудили совместные программы, обмен и культурные проекты.

Пресс-служба ОмГАУ

Омский ГАУ организовал встречу с советником-посланником Посольства Беларуси Дарьей Шманай. В дискуссии участвовали врио проректора по образовательной деятельности Светлана Комарова и начальник отдела международных связей Анастасия Крикливая, а также представители омских министерств и белорусской диаспоры.

Стороны обсудили планы по развитию образовательных и научных проектов, а также проведению межкультурных мероприятий. Отдельно подчеркнули значение исторических связей Омска и Минска, связанных с отношениями городов-побратимов.

Сейчас Омский ГАУ сотрудничает с шестью ведущими университетами и научно-исследовательскими институтами Беларуси. Эти партнерства позволяют реализовывать научные инициативы, программы академического обмена и новые учебные курсы.

Вуз также развивает международное взаимодействие в рамках Университета ШОС, что усиливает его участие в образовательных проектах на межгосударственном уровне.