Бывший проректор омского вуза жил за счет университета и получил реальный срок

Суд признал Валерия Дубицкого виновным в использовании служебного положения в крупном размере.

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга 17 ноября 2025 года вынес приговор по делу бывшего и.о. ректора Российского государственного профессионально-педагогического университета и бывшего проректора ОмГУ Валерия Дубицкого. Его признали виновным по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием служебного положения в крупном размере).

Суд установил, что с марта 2021 года по июнь 2024 года Дубицкий исполнял обязанности ректора, отвечая за организационные и хозяйственные процессы университета. По данным следствия, стремясь сохранить оплачиваемое жилье после окончания предусмотренного договором срока, он поручил финансовому директору подготовить документы для наблюдательного совета с обоснованием включения расходов на аренду квартиры в планы университета на 2022 и 2023 годы.

В ходе разбирательства выяснилось, что Дубицкий распорядился внебюджетными средствами университета на сумму свыше 700 тысяч рублей, направив их на оплату аренды квартиры, в которой проживал со своей семьей. При этом он не имел права пользоваться этим жильем: квартира предназначалась для преподавателей и специалистов, оказывающих образовательные услуги, а Дубицкий, находясь на должности и.о. ректора, к этой категории не относился. Осужденный вину не признал и ущерб не возместил.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В зале суда он был взят под стражу. Для обеспечения исполнения гражданского иска прокурора сохранен арест на половину доли принадлежащего ему земельного участка и его автомобиль.

Напомним, что Дубицкий начинал карьеру в родном ОмГУ, где прошел путь от выпускника до проректора, но после неудачи на выборах ректора в 2009 году уехал из Омска. В Екатеринбурге он возглавлял профессионально-педагогический университет в статусе временного руководителя почти четыре года, пока около года назад не был отстранен по результатам проверки.