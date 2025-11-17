Омские «лесные вандалы» оставили после себя пней на 30 миллионов

Обвиняемые уверяют, что невиновны.

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей. Их обвиняют в совершении преступления по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, с мая 2022 года по сентябрь 2023 года обвиняемые убеждали жителей Омска и Омского района оформить на них доверенности для заключения договоров купли-продажи лесных насаждений якобы для личного пользования. Получив разрешение в лесничестве, они привлекли четырех местных жителей и незаконно вырубили деревья, которые затем распилили на пилораме в Знаменском районе.

В результате действий обвиняемых лесному фонду РФ был причинен ущерб на сумму около 30 млн рублей. Мужчины вину не признали.

По ходатайству следствия суд наложил арест на их имущество – здание пилорамы стоимостью более 5,4 млн рублей.

Уголовное дело направлено прокуратурой в Знаменский районный суд Омской области для рассмотрения по существу.