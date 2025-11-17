Еще один циклон обрушит на Омскую область тепло и дожди

Столбик термометра будет подниматься до +5 градусов.

Обь-Иртышское УГМС опубликовало прогноз погоды на ближайшую неделю в Омской области. Сегодня днем в регионе будет –2…+3 градуса. Во вторник, 18 ноября, похолодает до –3…+2 °С. Однако уже в среду, 19 ноября, вновь потеплеет до 0…+5.

– Очередной североатлантический циклон, центр которого будет смещаться через север Коми в восточном направлении, принесет в наш регион теплую воздушную массу, – отмечают синоптики.

В четверг, 20 ноября, в большинстве районов области тепло сохранится (0…+5 °С). Только на северо-запад окажет влияние зона холодного атмосферного фронта. Минусовые температуры будут сопровождаться дождями и снегопадами.

Существенных осадков не ожидается. Ночью и утром местами образуются туман и изморозь. Ночная температура при этом всю неделю может понижаться до –15 °С .

– В результате частых перепадов температуры воздуха от положительных до отрицательных значений и выпадения смешанных осадков на дорогах сохранится сильная гололедица, – отметили синоптики.

В пятницу, 21 ноября, похолодает уже во всем регионе. Температура воздуха днем составит –1…–6 градусов. Местами ожидается снег.