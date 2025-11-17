Шелест стал наставником участника СВО в рамках проекта «ПРОдвижение ГЕРОЕВ»

Программа призвана дать возможность участникам СВО из Омского региона максимально реализовать свой потенциал в мирной жизни.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что принял участие в региональном кадровом проекте «ПРОдвижение ГЕРОЕВ» и стал наставником участника специальной военной операции Павла Журавлева. Проект реализуется в области по поручению президента России Владимира Путина и при поддержке губернатора Виталия Хоценко.

По словам Сергея Шелеста, Павел Журавлев имеет инженерное и юридическое образование, сейчас проходит военную службу по контракту и после ее завершения намерен работать на государственной или муниципальной службе.

– Познакомил Павла со своими заместителями, рассказал о структуре городской администрации, о сложностях работы, важных аспектах взаимодействия между различными структурными подразделениями, – написал мэр в своем телеграм-канале.

В ходе первой встречи Шелест представил участника своим заместителям и обсудил с ним дальнейшие шаги профессионального развития. Стороны также договорились провести в среду совместную встречу с председателем Омского городского совета Владимиром Корбутом, чтобы подробнее разобрать специфику взаимодействия с депутатским корпусом.